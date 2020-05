Tillatt med 20 personer samlet i grupper

Det blir nå blir tillatt å møtes i grupper på 20 personer, opplyser regjeringen.

– Det betyr at vi nå kan starte planleggingen av 17. mai-frokost med flere enn dem du bor med, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Vi må fortsatt holde 1 meters avstand, men det blir fint å kunne møtes fysisk igjen, sa han videre.

På offentlige arrangementer er det tillatt med 50 personer, og fra 15. juni blir det tillatt med 200 personer på slike arrangementer. Ropstad sier at det er nødvendig med strengere tiltak for private arrangementer.

– Samlinger privat kan ikke reguleres på samme måte. Risiko for smitte er høyere, selv om smittereglene gjelder, sa han.

Regelen om at man kan være 20 personer samlet gjelder også for organisert idrett, og regelen om 50 personer gjelder for idrettsarrangementer.