Tilstanden uendret for 15-åring etter voldshendelsen på Toten

Tilstanden til 15-åringen som ble utsatt for en alvorlig voldshendelse på Toten i forrige uke, er fremdeles uendret. Hans far er siktet for drapsforsøk.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Det jobbes på flere områder. Denne uken har vi blant annet gjennomført flere avhør i saken. Politiet har nå god kontroll og oversikt over etterforskningsløpet, sier politifaglig etterforskningsleder John Eivind Melbye i en pressemelding fredag ettermiddag. Politiet ønsker ikke å gå i detalj vedrørende guttens helsetilstand overfor NTB. Faren er siktet for drapsforsøk. Politiet vil i løpet av helgen vurdere om de kommer til å gå ut med flere detaljer vedrørende siktelsen i saken. Politiet mottok melding om hendelsen om morgenen klokken 8.38 onsdag 9. oktober. På stedet fant politiet 15-åringen livløs og iverksatte livreddende tiltak. Den siktede faren ble pågrepet på udramatisk vis, og dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker. Han har forklart seg i avhør og har ifølge politiet vært samarbeidsvillig og gitt en detaljert forklaring. (©NTB)