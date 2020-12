Tilsyn avdekket koronamangler mot ansatte

Mens overnattings- og serveringssteder var flinke til å ivareta smittevern mot kundene, avdekket tilsyn svikt i tiltakene mot bedriftenes egne ansatte.

Som følge av en oppblomstring av koronasmitte iverksatte Arbeidstilsynet i november et tilsyn mot bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen. Tilsynet avdekket brudd på ivaretakelse av smittevern i fire av ti bedrifter.

– Mange virksomheter er dyktige på smittevern mot kundene, men feiler overfor egne ansatte, skriver Arbeidstilsynet selv om funnene.

I fire av ti tilsyn, hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset godt nok. I tre av ti tilsyn hadde ikke virksomhetene tilstrekkelige planer for eller tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

I kjølvannet av tilsynene har Arbeidstilsynet gitt 120 vedtak om pålegg og ni vedtak om tvangsmulkt fordi pålegg ikke er innfridd innen gitte frister. Det er også gitt ett varsel om stans på grunn av blant annet manglende kartlegging og risikovurdering av smitterisiko og manglende oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet

– Når vi avdekker at arbeidsgivere ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for koronasmitte, gir vi pålegg med kortere frister enn i en normalsituasjon. Under en alvorlig pandemi forventer vi at arbeidsgivere setter ansattes liv og helse først, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

