Tiltakspakke har gitt 566 gründerbedrifter 563 millioner

Regjeringens tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter har tre uker etter lanseringen gitt lån og tilskudd via Innovasjon Norge for over 563 millioner kroner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

De totalt 566 søknadene fordeler seg på om lag 207 millioner kroner i lån og 356 millioner kroner i tilskudd, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. Sammenlignet med de midlene Innovasjon Norge vanligvis tildeler, så er dette mer enn en dobling fra sammenlignbart tidspunkt i fjor. Totalt er pakken på nærmere 5 milliarder kroner, og de fleste ordningene er relevante for gründere og vekstbedrifter. Både lån og tilskudd fordeler seg på alle landets fylker og til et bredt utvalg av bransjer og næringer. Innlandet, Trøndelag og Viken er de tre fylkene som har fått innvilget flest søknader. (©NTB)

Reklame Betal bare 500 kroner for strømmen frem til august