Tiltale: Norsk artist fyllekjørte inn i biler midt på dagen

Den kjente artisten i 30-årene ble målt til 2,22 i promille to timer etter at hun kjørte inn i én eller flere biler i fjor høst.

Ifølge tiltalen skal fyllekjøringen ha skjedd i fjor høst, med en Mercedes, i Bernt Ankers gate i Oslo sentrum.

Ifølge tiltalen viste blodprøven at den kvinnelige artisten hadde en promille på 2,22. Prøven skal ha blitt tatt to timer etter fyllekjøringen. Promillegrensen i Norge er 0,2.

Artisten ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen og henviser til sin forsvarer.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å komme i kontakt med artistens forsvarer Silje Elisabeth Stenvaag.

Det var VG som først omtalte saken.

Nettavisens samarbeidsavis RB har vært i kontakt med artistens manager som forteller at det hele var et uhell, og hevder at artisten fra Romerike ikke kjørte i beruset tilstand.

– Vi mener at det ikke foreligger noe straffbart, at dette var et uhell. Vi er sjokkert over behandlingen fra politiet. Nå skal saken opp i retten, og vi håper på en god vurdering der, sier artistens manager til avisen.

Ifølge tiltalen skjedde fyllekjøringen fredag 29. september klokken 13.25. Artisten er tiltalt for å ha truffet én eller flere biler på stedet, slik at det oppstod materielle skader.

- Når det er tatt ut en tiltalebeslutning, så er det gjort på bakgrunn av bevisene i saken. På det grunnlaget mener vi det bevist utover enhver rimelig tvil at hun er skyldig, sier politiadvokat Tone-Anne Stene til Dagbladet.

Da artisten i 30-årene ble fraktet videre for blodprøvetaking skal hun ifølge tiltalen ha satt seg kraftig til motverge. Hun skal også ha ropt mot betjentene.

Kvinnen er også tiltalt for å ha forulempet politibetjentene.

Ifølge nettstedet promille.no vil en promille på mellom 2,1 - 2,9 føre til:

Bedøvelsestilstand



Tap av dømmekraft



Svekket føleevne



Blackouts

Dersom artisten blir dømt vil hun trolig få en ubetinget fengselsstraff. Øvre strafferamme, etter den lovbestemmelsen artisten er tiltalt, er ett års fengsel.

Ved domfellelse vil kvinnen trolig få en kortere fengselsstraff.

Den etablerte artisten har i flere år vært omtalt i media og synlig i norsk offentlighet. Hun har også hatt sanger på hitlister både i Norge og i utlandet.

Artisten har også deltatt i store og anerkjente musikkonkurranser.

Saken er berammet i Oslo tingrett 24. mai.

Mest sett siste uken