Tiltale: Politimann misbrukte stilling for å oppnå seksuell omgang med informant

Spesialenheten mener også han forsøkte å få kvinnen til å endre forklaring. Den tiltalte nekter straffskyld for anklagene.

En politimann på Østlandet må neste år møte i retten tiltalt for en rekke lovbrudd. Tiltalen består av ti ulike poster, og er på fem sider.

De mest alvorlige lovbruddene er misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang med en politiinformant, påvirkning av vitne og grovt underslag av «Barbie-dopet» melanotan, fra et beslag på politistasjonen han er ansatt.

Liv Øyen, etterforskningsleder i Spesialenheten.

Øvre strafferamme for disse lovbruddene er seks års fengsel.

I tiltalen heter det:

«I perioden fra 2009 til 2014 i XX (by på Østlandet, red. anm.), som politiførstebetjent ved YY politidistrikt, med stillinger som blant annet etterforsker, narkotikaansvarlig og informantveileder, hadde han ved flere anledninger samleie med NN samtidig som han mottok opplysninger fra NN om «et miljø» (red. anm.) i XX.»

- Vi ser på dette som en alvorlig sak, men ønsker ikke å prosedere bevisførselen før vi kommer i retten, sier etterforskningsleder i Spesialenheten Liv Øyen til Nettavisen.

- Vi ble gjort kjent med saken ved at det ble levert inn en anmeldelse på den aktuelle tjenestemannen fra hans eget politidistrikt. Etter at vi startet etterforskning, avdekket vi flere forhold.

Pågrepet og suspendert

Spesialenheten for politisaker, som etterforsker saker der politibetjenter har begått lovbrudd i sin tjeneste, har også tatt ut tiltale for motarbeiding av aktører rettsvesenet.

Sommeren 2017 ble Spesialenheten gjort oppmerksom på at NN og den nå tiltalte politimannen hadde seksuell omgang, samtidig som hun var informant.

Politimannen ble pågrepet i saken, og deretter suspendert fra stillingen. Han er fortsatt suspendert, får Nettavisen opplyst.

I november samme år ble det gjennomført ransaking av hans bolig.

Den nå tiltalte politimannen skal ifølge Spesialenheten flere ganger i januar og februar i år ha oppsøkt kvinnen i den hensikt å få henne til å endre sin forklaring til at de ikke hadde hatt seksuell omgang.

Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden forsvarer den tiltalte politimannen.

«Han sa videre at han ville nekte for alt i retten. Han ga henne penger ved noen av disse anledningene», heter det i tiltalen.

I februar i år, etter at han hadde oppsøkt kvinnen, ble mannen på nytt pågrepet, og satt varetektsfengslet i fire uker.

I tiltalen kommer det også frem at politimannen skal ha instruert informanten til å sende en SMS til en spesialetterforsker i Spesialenheten, der hensikten med kontakten var å formidle at det hun forklarte til dem ikke var helt riktig.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for de mest sentrale delene av tiltalen. Når det gjelder de øvrige postene kommer vi tilbake til dette når saken skal behandles i tingretten, sier advokat Bernt Heiberg til Nettavisen.

- Overrasket over tiltalen

Ifølge tiltalen skal den politimannen også ha stjålet 900 ampuller inneholdende stoffet melanotan, som blir brukt til å bli brun uten sol. Dette skal ha vært tatt fra et beslag i en straffesak.

Mannen er også tiltalt for en rekke tilfeller av tjenestefeil. Spesialenheten mener mannen oppbevarte flere små mengder beslaglagt narkotika i straffesaker på sitt kontor. Dette er i strid med reglene om merking og oppbevaring av beslag.

Politimannen er også tiltalt for narkotikalovbrudd, brudd på legemiddelloven, for urettmessig å være i besittelse av en annens identitetsbevis og brudd på våpenforskriften.

- Klienten min er av oppfatning av at Spesialenhetens etterforsking i denne saken ikke har vært objektiv. Han er overrasket over tiltalen, og ser frem til å presentere saken for en uavhengig domstol.

En annen kvinne er også tiltalt i samme sak. I likhet med politimannen er hun anklaget for å ha medvirket til å påvirke det samme vitnet som den tiltalte mannen. I retten må hun også svare for å ha vært i besittelse av en annens identitetsbevis.

