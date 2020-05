Tiltalt 35-åring nekter straffskyld for drap på kona

Den 35 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept kona i deres hjem i Sarpsborg i romjulen 2018, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet torsdag.

Aktor Erik Marthinussen sa i sitt innledningsforedrag at det sentrale bevistemaet for drapet på kona, er spørsmålet om tiltalte var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, skriver NRK i sitt rettsreferat.

Ifølge tiltalen drepte mannen tobarnsmoren med mer enn 40 stikk og hogg med kniv og øks tidlig på morgenen 28. desember, mellom klokken 3.15 og 8.15.

Politiet ble varslet om drapet ved 10-tiden samme dag. De rykket ut og pågrep mannen på stedet.

Barna vitner

Både mannens seks år gamle sønn og åtte år gamle datter var ifølge tiltalen vitner til at faren drepte moren. Derfor er 35-åringen også tiltalt for mishandling av sine to barn

Den seks år gamle sønnen forsøkte ifølge tiltalen å gripe inn mot faren, men fikk selv flere stikk- eller hoggskader i hodet, på hendene og armene.

Begge barna har forklart seg i tilrettelagte avhør som skal spilles av i retten.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at mannen var psykotisk under drapet, og det er i tiltalen varslet at det trolig vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Uaktsomt drap på sønn

Da drapet skjedde var mannen allerede tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, som ble funnet død i en badebalje i familiens hjem 16. februar i 2017. Dette tiltalepunktet skal også belyses i rettssaken som varer til 25. mai.

Siktede ble varetektsfengslet i mars 2017 og mottok psykiatrisk hjelp mens han satt inne. I en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i mars 2017 kommer det fram at mannen hadde helsemessige utfordringer etter å ha flyktet fra Syria.

Rettssaken går i Sarpsborg tingrett, som har satt av ti rettsdager til behandlingen av saken.

