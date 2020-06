Tiltalt i Osen-saken i fengslingsmøte tirsdag

Tirsdag framstilles den andre tiltalte i Osen-saken for varetektsfengsling. Han ble utlevert fra Polen mandag.

Fengslingsmøtet starter i Bergen tingrett klokka 12.45, og trolig stiller den 32-årige polske mannen på videooverføring fra Bergen fengsel, skriver Bergens Tidende.

Politiet vil ikke be om noen restriksjoner når de begjærer fire uker i varetekt for 32-åringen. Den andre tiltalte i saken sitter også i Bergen fengsel, men politiadvokat Jørgen Henriksen mener det ikke vil være noe problem.

– Tiltale er tatt ut, og saken skal for retten. Vi har ikke behov for å holde de to atskilt, sier politiadvokaten.

Den andre tiltalte, en 37-årig polsk mann, har vært varetektsfengslet i Norge siden 28. august i fjor, mens 32-åringen ble pågrepet i Polen i begynnelsen av april. De to er tiltalt for grove ranshandlinger mot investor Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015.

Saken skal nå sendes tingretten for beramming.

