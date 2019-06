Tiltalt traktorfører i retten etter dødsulykke

En 37-åring døde da bilen han kjørte ble truffet av en traktortilhenger i Kvam i Hordaland i 2016. Tirsdag startet rettssaken mot den tiltalte traktorføreren.

Under tirsdagens rettsbehandling i Hardanger tingrett svarte den tiltalte mannen nei på spørsmålet om straffskyld.

Ulykken skjedde på fylkesvei 49 mellom Norheimsund og Tørvikbygd på kvelden den 7. mars 2017. Tilhengeren løsnet fra traktoren og traff deretter personbilen som 37-åringen kjørte, i siden, skriver Bergens Tidende.

Statsadvokaten har tiltalt traktorføreren for brudd på straffelovens paragraf 281 om uaktsom forvoldelse av død, samt veitrafikklovens paragraf 3. I en rapport fra Vegvesenet fremkommer det at tilhengerfestet ikke var kjørt helt inn, og at tilhengeren mest sannsynlig løsnet da traktoren kjørte over en fartshump.

– Jeg føler jeg ikke kunne gjort noe på noen annen måte. Jeg kjørte rundt i tunet hjemme, med hengeren på før jeg dro. Alt så helt i orden ut da jeg kjørte hjemmefra, sa mannen.

(©NTB)