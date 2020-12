Tiltalte etter Regestrand-drapet dømt til 15 og 20 års forvaring

Begge de to mennene som har stått tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli i fjor, er av Jæren tingrett dømt til forvaring.

Dommen ble forkynt onsdag ettermiddag, melder Stavanger Aftenblad.

Den ene av dem, en mann på 24 år, er dømt til 20 års forvaring med en minstetid på 13 år. Den andre, en 23 år gammel mann, er dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år.

I november la aktor Arvid Malde ned påstand om henholdsvis 21 og 16 års forvaring for de to mennene som har stått tiltalt for drapet.

Sigbjørn Sveli (44) ble funnet død på Regestranden like ved Stavanger lufthavn 9. desember i fjor. Ifølge tiltalen ble han, som et tilfeldig offer, utsatt for grov vold fra de to mennene og satt fyr på ved bruk av bensin. Ifølge obduksjonsrapporten skal Sveli da ha vært i live.

