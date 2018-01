Tine lager melkekartonger med konspirasjonsteorier til skolebarn

- Vi ønsker ikke å skape forvirring.

Tine har tidligere vært i hardt vær etter at de lanserte melkekartonger med et bilde av ulv, noe som fikk bønder - som eier Tine - til å reagere kraftig.

Les også: Tines nye melkekartonger til jul har satt sinnene i kok



Og nå har det blåst opp til ny debatt på Tines nettsider etter at Christoffer Lorang Dahl publiserte et bilde av en skolemelkekarton med en konspirasjonsteori.

Ifølge melkekartongen dannes de geometriske områdene på kornåkrene «på uforklarlig vis», mens det er veldokumentert at dette er noe som lages av mennesker.

- Verserer flere teorier

I et svar på posten fra Tines verifiserte Facebook-konto, skriver selskapet at bildet er en «tenkelenke» som skulle «gi inspirasjon, skape begeistring og vekke nysgjerrigheten til barna.»

Selskapet skriver videre at «det versere[r] flere teorier på hvordan kornsirkler blir dannet», og at de derfor nå skal fjerne denne teksten ved neste endring av design.

- De bør ta samfunnsoppdraget sitt mer alvorlig

Dahl er ikke imponert over holdningen til Tine.

- Tine er et av få kommersielle selskaper som får plass inn i klasserommet, og da synes jeg de skal ta samfunnsoppdraget sitt litt mer alvorlig enn de har gjort i denne saken, sier Dahl til Nettavisen.

- Og det å legge skyld på en tredjepart, som de gjør, holder ikke i 2018, understreker han.

Fjernes

Kartongen med kornsirkelmotiv skal nå ut av sortimentet opplyser Tine.

- Vi har fullt og helt ansvar for hva står på melkekartongene våre. Vi beklager at vi har kommunisert at dette er et eksternt byrå sitt ansvar, dette har vært en intern misforståelse og skulle ikke ha kommet ut slik, sier pressevakt i Tine, Mimmi Granli Jensen, til Nettavisen.

Kartongen har vært i skolemelkprogrammet, nå skolelyst, siden skolestart 2014 og vil bli byttet med nytt design fra skoleåret 2018/2019. Granli Jensen sier selskapet ikke tidligere har registrert reaksjoner på kartongen i sosiale medier.

- Vi ønsket med disse kartongene å skape nysgjerrighet og undring. Samtidig ønsker vi ikke å skape forvirring, derfor vil denne fjernes ved neste designendring.

Mest sett siste uken