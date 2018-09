To personer er alvorlig skadd og en er lettere skadd etter en voldshendelse i Trondheim der den mistenkte gjerningsmannen ble skutt i beinet under pågripelsen.

– Det er bekreftet at to personer ble alvorlig skadd – vi kan foreløpig ikke si noe om omfanget. En person er i tillegg betegnet som lettere skadd. Gjerningsmannen ble skutt i forbindelse med pågripelsen og får selvsagt også behandling for skaden, opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser at de vil komme med ny informasjon om saken i en pressemelding som skal sendes ut mandag kveld.

Alvorlig voldshendelse

Det var i 18-tiden mandag kveld at politiet fikk melding om det de beskrev som en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Prinsens gate. Politiet opplyste at det var utført grov vold mot flere personer, og både politiet og helsevesenet ble sendt til stedet.

– Vi ble varslet av AMK. Det var en mann i tenårene som ringte dem. Han var vel utsatt for vold selv, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til VG.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om bakgrunnen for volden.

– Det er snakk om flere menn som er hardt skadd. Det er ikke benyttet skytevåpen, men et redskap i voldsutøvelsen, opplyste Kimo til Adresseavisen.

Spesialenheten varslet

Politiet søkte etter en navngitt gjerningsmann, og en halvtime senere ble den mistenkte gjerningsmannen skutt i beinet i forbindelse med pågripelsen ved sentralstasjonen i Trondheim.

– En mann, formentlig gjerningsmann fra Prinsens gate, er pågrepet av politiet. Han ble skutt i beinet i forbindelse med pågripelsen, opplyser politiet.

Spesialenheten for politisaker varsles rutinemessig når politiet avfyrer skudd i tjenesten.

