Stor utrykning på Nøtterøy.

Saken oppdateres.

Tønsberg Blad: Et stort antall utrykningskjøretøyer har rykket ut til Bergan på Nøtterøy.

Et område er sperret av.

– Det har vært en voldshendelse her. To personer er alvorlig skadet, én person er pågrepet, forteller politiets innsatsleder Rune Andersen til vår reporter på stedet.

Alle de involverte er ifølge politiet kvinner.

Politiet på stedet venter på krimteknikere.

– Saken blir etterforsket av politiet i Tønsberg, opplyser politiet.

Politiet er fremdeles på stedet og etterforsker saken.

De to skadde er sendt til sykehus, og er alvorlig skadet, forteller operasjonslederen.

Groth forteller videre at en av de knivstukne klarte å ta seg over til naboen for å varsle politiet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.54.

– Politiet etterforsker saken videre utover natten, meldte Sør-Øst politidistrikt på Twitter kl. 23.31.

Politiets innsatsleder Rune Andersen. Foto: Asbjørn Olav Lien / Tønsberg Blad

