To av ti nordmenn drikker mindre alkohol etter at landet ble rammet av koronapandemien enn tidligere. Færre enn en av ti drikker mer.

I gjennomsnitt for hele pandemien svarer 8 prosent at de har et høyere alkoholkonsum. 21 prosent oppgir lavere konsum enn før pandemien, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Hver måned siden sommerferien i fjor oppgir stadig flere lavere alkoholkonsum. Den nasjonale skjenkestoppen, som opprinnelig ble innført i august, er nok en vesentlig årsak, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg