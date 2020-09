To av tre i Frps bystyregruppe i Bergen er ekskludert fra partiet

Bystyrerepresentantene Tor Woldseth (68) og Thomas Flesland (35) i Bergen Frp er ekskludert fra partiet, skriver Bergensavisen.

Bystyredirektør Roar Kristiansen bekrefter overfor avisen at han har fått bekreftet fra Frps gruppeleder i bystyret, Marte Monstad, at de to er å vurdere som ekskludert

– De blir registrert som uavhengige i protokollen, når de tar ordet i salen, eller fremmer forslag, sier Kristiansen.

