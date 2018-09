To barn til sykehus etter kjedekollisjon i Eidsvåg

To barn til sykehus, to personer til legevakt og tre uskadde etter kjedekollisjon i Eidsvåg.

(Bergensavisen): Ulykken ble meldt til politiet klokken 1655.

I retning sentrum kolliderte tre biler ved utløpet av Glaskartunnelen på E39, meldte Vest politidistrikt på Twitter.

– Det er tre biler som har kjørt inn i bakenden på hverandre, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker til BA.

Totalt var syv personer involvert i ulykken. Politiet opplyser om at to av disse er barn som ble fraktet til Haukeland sykehus i ambulanse. Ytterligere to personer ble fraktet til legevakt, mens tre personer skal ha vært uskadd etter ulykken.

– De to barna var ved bevissthet og ikke fastklemt, sier Halleraker.

Tunnelen ble stengt, noe som førte til en del kø på stedet.

– Nødetatene jobber fremdeles på stedet. Det er omkjøring via Ervikveien, sa trafikkoperatør Marianne Hove i Statens vegvesen til BA klokken 1730.

Køen strakk seg i retning Åsane senter, men rundt Ervikveien gikk trafikken greit.

Bilberger kom kort tid etter til stedet, ifølge politiet. Alle de tre bilene måtte fraktes bort.

Ved 1745-tiden var veien ryddet og tunnelen åpen igjen.

Årsaken til ulykken er ennå ikke klarlagt.

