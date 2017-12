To barn til sykehus i luftambulanse etter møteulykker nord i Buskerud

To barn ble fløyet til sykehus med luftambulanse.

I alt ni personer er tatt med til sykehus etter to møteulykker kort tid etter hverandre nord i Buskerud tirsdag kveld. To barn ble tatt med i luftambulanse.

Den første ulykken fant sted på fylkesvei 287 ved Sigdal. Fire personer var i de to involverte bilene, og en av personene var et barn. Barnet ble hentet av luftambulanse og fløyet til Drammen sykehus, mens de voksne ble kjørt dit i vanlig ambulanse.

Skadeomfanget er sent tirsdag kveld fortsatt ukjent for alle, skriver politiet på Twitter.

Den andre ulykken inntraff like etter på E16 ved Kudalen. Operasjonsleder Ole Christian Bekkedal opplyser til NTB at i alt fem personer var involvert.

– Fem personer ble transportert til Ringerike sykehus. Ett barn er fløyet videre til Ullevål med luftambulanse. Tilstand er ukjent, skriver politiet på Twitter ved 22.30-tiden.

Bekkedal opplyser at veien er ryddet, og at den nå er åpnet igjen. Politiet i Nordre Buskerud har bedt om bistand fra Søndre Buskerud som følge av at ulykkene skjedde så kort tid etter hverandre.

Ifølge operasjonslederen tyder mye på at begge ulykkene har skjedd som følge av glatt føre.

–På E16 er det snakk om at en av bilene mistet kontrollen på dårlig føre og kom over i motgående kjørefelt. Det er også glatt på fylkesvei 287, men der skjedde ulykken på et rett veistrekke, så vi håper på å få avhørt vitner og noen av de involverte på sykehuset senere for å få oppklart årsaken, sier Bekkedal.

