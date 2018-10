To dømt til fengsel og selskap til bot for grovt skattesvik

To menn er dømt til fengsel og TGS Nopec Geophysical Company AS er idømt en bot på 90 millioner kroner etter å ha blitt kjent skyldig i grovt skattesvik.

Saken har dreiet seg om grovt misbruk av den statlige leterefusjonsordningen i oljebransjen. De påtalte lovbruddene går tilbake til 2009.

Dommen på 153 sider ble avsagt i Oslo tingrett sent fredag ettermiddag. Det er Økokrim som har ført saken mo TGS, Arne Helland (62) og Christian Albrecht Selmer (54) for brudd på ligningsloven. Saken startet i retten i januar.

– Selmer dømmes til fengsel i fem år, Helland til tre år og ti måneder og selskapet TGS Nopec Geophysical Company AS dømmes til en bot på 90 millioner kroner, er konklusjonen på den svært omfattende dommen.

Økokrim opplyser i en pressemelding fredag kveld at selskapet E & P Holding i samme sakskompleks, har vedtatt et forelegg på 85 millioner kroner for grovt skattesvik på drøyt 291 millioner kroner.

Forelegget er, ifølge dommen fra Oslo tingrett, imidlertid ikke betalt.

