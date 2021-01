En kvinne i 50-årene fra Vestland fylke og en mann i 30-årene fra Nordland mistet livet i et snøskred på Jan Mayen lørdag ettermiddag.

Nødetatene fikk melding fra Hovedredningssentralen Nord-Norge om at det var gått snøskred i Borgdalen på Jan Mayen klokken 16.50 lørdag ettermiddag.

– Tre personer var på tur i området da skredet gikk. To av dem ble tatt av skredet, men den tredje fikk varslet om hendelsen, forteller operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt.

Han sier det ikke er avklart når de to omkomne kan flys til fastlandet.

– Det må ryddes rullebane først, så det kan tidligst skje mandag, men vi vet ikke, sier Johansen til NTB.

Redningsmannskaper fra Forsvarets base på Jan Mayen ble umiddelbart sendt ut for å lete, og kort tid etter at letemannskapene kom fram, rundt klokken 17.20, ble de to savnede funnet døde.

De to omkomne er en kvinne i 50 årene og en mann i 30 årene og deres pårørende er varslet, opplyser politiet.

Forsvaret har en egen stasjon på Jan Mayen med 14 ansatte, i tillegg er fire meteorologer stasjonert der. Mannskapene byttes ut hvert halvår.

Øya ligger i Norskehavet, rundt 1.000 kilometer vest for Norge, nord for Island mot Grønlandshavet. Jan Mayen er nesten 380 kvadratkilometer stor, og øya har tilhørt Norge siden 1930.

Reklame Her sparer du stort på ull