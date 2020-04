To falt i sjøen fra fartøy i Randaberg

To personer mottar førstehjelp etter å ha falt over bord fra en taubåt like ved Mekjarvik ferjekai i Randaberg kommune i Rogaland.

Personene er hentet opp av sjøen og mottar førstehjelp, opplyste operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB like etter klokka 21. – Kystvakten var veldig nært og skal angivelig være framme på stedet. Vi vet foreløpig ikke noe om årsaken til at disse personene falt i vannet, sier han. – Skadeomfanget er foreløpig heller ikke kjent, fortsetter han. Personene skal ha falt i sjøen fra en taubåt som ligger i tilknytning til industriferjekaien på Mekjarvik, ifølge operasjonslederen. Ved 21.20-tiden melder Sørvest politidistrikt på Twitter at en luftambulanse har landet på stedet, og at politiet er i gang med avhør. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 20.50 torsdag kveld. (©NTB)