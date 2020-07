To hardt skadd i arbeidsulykke i Kristiansand

To personer er hardt skadd i en arbeidsulykke på Varoddbrua i Kristiansand, ifølge politiet. En vaier skal ha røket i forbindelse med rivingen av brua.

To personer er hardt skadd, og en tredje person skal være lettere skadd, i ulykken på den gamle Varoddbrua i Kristiansand, melder Agder politidistrikt på Twitter. Politiet er på stedet sammen med øvrige nødetater. De tre skadde er kjørt til sykehus.

Statens vegvesen melder at et vaier slet seg under sleping av veibanestykker på brua.

Den gamle Varoddbrua skal rives etter å ha blitt erstattet av nye bruer over Topdalsfjorden i Kristiansand.