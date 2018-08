To hus evakuert etter ras i Hallingdal

Totalt fire personer i to hus er evakuert etter at en stor stein raste fra terrenget i fjellbygda Hovet i Hallingdal og knuste et eldhus.

– Brannvesen er på stedet. Ikke behov for evakuering av beboere. Ingen umiddelbar fare for nye ras. Undersøkelser av stedet foretas i morgen, skrev politiet på Twitter klokken 0.31.

En drøy halvtime senere besluttet politiet imidlertid å evakuere to hus.

(©NTB)

