To personer er kritisk skadd etter at to biler kolliderte i Innfjorden i Møre og Romsdal fredag kveld.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ulykken skjedde på E136. Det var tre personer involvert i ulykken. To av dem satt fastklemt. Begge ble etter en stund frigjort fra bilene. Ifølge politiet er de kritisk skadd. Luftambulanse har kommet til stedet og frakter de skadde til sykehus i Ålesund. (©NTB)