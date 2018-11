To menn dømt til lange fengselsstraffer for voldtekter

To menn er dømt til fengsel i fem og åtte år for voldtekt av en 16-åring og en 19-åring i Porsgrunn like før jul i 2014.

Den strengeste straffen er en 44 år gammel mann idømt. Han er dømt for voldtekt, mens en 41 år gammel mann er dømt for medvirkning til voldtekt av Nedre Telemark tingrett, skriver Varden.

Begge nektet straffskyld. Den eldste mannen har hevdet han var i Göteborg på det tidspunktet voldtekten skjedde i Porsgrunn ifølge tiltalen.

44-åringen var også tiltalt for å ha bedte den 16 år gamle jenta prostituere seg og for seksuelle handlinger og krenkende handlinger mot denne jenta før hun fylte 16 år. Mannen nektet for dette og hevdet forholdene skjedde etter at jenta ble 16.

Begge de to mennene har fått noe strafferabatt fordi saken ble liggende unødvendig lenge hos politiet.

