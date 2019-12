To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker

To menn i 30-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt til 14 og 12 og et halvt års fengsel for drap på et tidligere medlem av deres daværende MC-klubb i Asker.

Dommen falt torsdag i Borgarting lagmannsrett. I Asker og Bærum tingrett ble de to mennene dømt til henholdsvis 14 og 13 års fengsel. Begge anket over skyldspørsmålet. Drapet skjedde søndag 22. januar i 2017 etter at 31-åringen hadde meldt seg ut av MC-klubben Rock Machine, og ifølge tiltalen skal han ha nektet å betale utmeldingsgebyret på 2.000 dollar. De to meldte seg selv for politiet dagen etter drapet og ble varetektsfengslet. Begge nektet straffskyld for drap og hevdet de aldri hadde til hensikt å drepe 31-åringen.

