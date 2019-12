To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes

To menn er pågrepet og siktet etter at en kvinne i 30-åra ble truffet av en bil i et gangfelt på Lura i Sandnes lørdag ettermiddag. Bilfører stakk av etterpå.

Det er Stavanger Aftenblad som onsdag kveld melder om pågripelsen av to menn i 20-åra, som sitter i varetekt til de skal avhøres om forholdet på torsdag. – De er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 om uaktsom kjøring, sier Tonje L. Ravndal, jourhavende jurist i Sørvest politidistrikt. Det er ikke kjent om de siktede erkjenner skyld. Den påkjørte kvinnen ble sendt til intensivavdelingen på Haukeland universitetssjukehus med alvorlige bruddskader mens politiet ba om tips fra publikum. Etter flere avhør pågrep politiet det som skal være sjåfør og passasjer i den aktuelle bilen. (©NTB)