To menn i 20-årene erkjenner bensinstasjonsran i Skien

To menn i 20-årene har erkjent å ha ranet en bensinstasjon på Tollnes i Skien natt til torsdag. En av dem varetektsfengsles i to uker.

– De er avhørt, og begge har erkjent å ha utført ranet. Det blir sikkert behov for nye avhør etter hvert, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet ber om to ukers varetekt for den ene mannen på grunn av fare for bevisforspillelse. Han har samtykket til dette, og fengslingsmøtet går dermed som en såkalt kontorforretning.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil begjære varetektsfengsling av den andre siktede, men skal avgjøre dette i løpet av fredag.

Mennene skal ha truet en kvinne som var på jobb på bensinstasjonen til å åpne en safe og et kassaapparat. De hadde med seg pistoler og kniver, men politiet mener pistolene var etterligninger.

Politiet fikk melding om ranet klokken 4.36 torsdag morgen.

En kunde som kom inn på bensinstasjonen mot slutten av ranet, varslet om hendelsen.

Det er uklart hvor mye penger de to fikk med seg, men ifølge Ljosåk dreier det seg om et mindre beløp.

Mennene ble pågrepet klokken 14 torsdag ettermiddag. Begge er hjemmehørende i Grenlands-distriktet i Telemark.

Politiet har opplyst at de to ikke er kjenninger av politiet, men at en av dem har vært i kontakt med politiet tidligere.

