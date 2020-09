To menn knivstukket i Trondheim

Politiet har fått melding om at to menn er funnet knivstukket på to ulike steder i Trondheim. Situasjonen betegnes som er uavklart.

Politiet meldte om saken ved 5-tiden natt til lørdag. Politiet, som har bevæpnet seg, har vært i kontakt med begge ofrene. – Vi har fremdeles ikke funnet åstedene, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til NTB. Den ene mannen ble funnet i Møllenberg-området. Han er kjørt til sykehus med knivskader i magen. Det er også meldt at han kan ha skuddsår på den ene underarmen, men dette har ikke politiet fått bekreftet. Den andre mannen ble funnet i området Solsiden. – Han er ikke så skadd. Han har skader i kneet og en hånd som var bandasjert, sier operasjonslederen. (©NTB)