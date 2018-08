To menn og en kvinne tiltalt for grov vold og voldtekt av tenåringsjente

To menn og en kvinne er tiltalt for å ha utsatt en tenåringsjente i Akershus for grov mishandling før en av dem skal ha voldtatt henne.

– At påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at jenta ble voldtatt av en av gjerningspersonene, understreker alvoret i saken, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til TV 2.

Hun mener å kunne føre bevis blant annet for at de tre tiltalte holdt jenta fanget, slo henne med en metallgjenstand, tok kvelertak på henne, og slo henne i ansiktet i ansiktet med et knokejern og en flaske.

Jenta skal også ha blitt stukket med en kniv eller et hageredskap i låret. Til slutt skal hun ha blitt voldtatt av en av de tiltalte mens hun sov eller av andre grunner var ute av stand til å sette seg til motverge.

Hendelsen fant sted i et bolighus i Akershus. Den startet ettermiddagen torsdag 25. august i 2016 og varte fram til morgenen etter, ifølge tiltalen. Alle tre må svare for frihetsberøvelse og grov vold, mens en av dem står anklaget for voldtekt når saken kommer for retten etter nyttår.

– Saken har vært en stor belastning for min klient, og hun sliter fortsatt med ettervirkninger, sier offerets bistandsadvokat, Trine Rjukan.

Ingen av de tiltaltes forsvarere kan eller ønsker å kommentere innholdet i tiltalen.

