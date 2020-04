To menn pågrepet etter dødsfall i Tromsø

To menn er pågrepet etter at en kvinne i 60-årene ble funnet død i Tromsø, melder Nordlys. De er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Kvinnen ble ifølge avisa funnet på en privat adresse på Tromsøya, og det var to menn til stede i boligen. De to mennene ble pågrepet av politiet torsdag. – Det er ikke mistanke om drap, men for at de har hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Vi vet ikke hva som har skjedd på stedet der, og det vil vi prøve å finne ut av. Vi etterforsker nå saken bredt, sier seksjonsleder for etterforskning Lene Fabek i Tromsø-politiet til Nordlys. Politiet vil ikke si noe om mennenes tilknytning til boligen, men opplyser at de har blitt avhørt i løpet av dagen. Politiet ble varslet av legevakten om funnet av den døde kvinnen ved 20-tiden onsdag kveld.