To menn pågrepet etter knivstikking i Oslo

To menn er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble knivstukket i en arm i Brugata i Oslo. Mannen er kjørt til legevakten for behandling.

Gjerningspersonene løp fra stedet etter hendelsen. Politiet pågrep kort tid senere to menn. – Det ble funnet en kniv på en av dem, og han har for så vidt også snakket seg inn i handlingen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB. En av de mistenkte er i 30-årene, mens alderen på den andre er ukjent. Den fornærmede mannen fikk et forholdsvis dypt kutt i armen, ifølge operasjonslederen. Motivet og hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og politiet avhører vitner på stedet. (©NTB)

