To menn pågrepet etter knivstikking i Sandefjord

To menn i 20-årene er pågrepet etter at en jevnaldrende mann ble knivstukket under et slagsmål i Sandefjord natt til lørdag.

Politiet, som fikk melding om hendelsen klokken 4.06, opplyser til VG at mannen som ble knivstukket, ikke er livstruende skadd. Kort tid etter hendelsen ble to menn pågrepet.

– Vi mistenker at en av dem står bak knivstikkingen, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt.

Politiet avhører vitner og søker etter kniven i området.

(©NTB)

