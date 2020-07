To menn pågrepet etter lørdagens knivstikking i Bergen

To menn er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en mann ble knivstukket på Laksevåg i Bergen natt til lørdag.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding. – Pågripelsen foregikk uten dramatikk og mennene ble pågrepet på en privatadresse på Laksevåg. Begge mennene er siktet for grov kroppsskade med kniv. Ingen av de pågrepne er avhørt ennå, sier politioverbetjent Morten Rebnord. Den skadde mannen er i 20-årene. Han behandles på Haukeland universitetssjukehus og har snakket med politiet. Tilstanden hans er ikke offentlig kjent. – Etterforskningen er fortsatt på et tidlig stadium og politiet kan ikke gå ut med mer detaljer på nåværende tidspunkt, sier Rebnord. Ifølge Bergens Tidende fikk politiet melding om hendelsen rundt klokka 3.30 natt til lørdag.