To menn på 19 og 20 år er pågrepet etter at en mann i 20-årene ble utsatt for vold i Stavanger sentrum i 2-tiden natt til søndag.

Mannen ble slått i bakken og sparket mens han lå nede, ifølge Sørvest politidistrikt. Han ble kjørt til legevakten etter hendelsen. De to pågrepne mennene er siktet for kroppsskade. De ble pågrepet i morgentimene søndag. (©NTB)

