To menn pågrepet for hakekors-hærverk på 22. juli-minnesmerke

Natt til mandag sprayet noen et hakekors på 22. juli-minnesmerket ved Hotel Klubben i Tønsberg. To menn i 20-årene fra Tønsberg er pågrepet. Foto: Benedicte Jacobsen Hamnes / Tønsbergs Blad / NTB scanpix Foto: Benedicte Jacobsen Hamnes / Tønsbergs Blad (NTB scanpix)

To menn i 20-årene ble mandag ettermiddag pågrepet av politiet for å ha sprayet et hakekors på minnesmerket etter 22. juli i Tønsberg, opplyser politiet.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte hærverket mandag morgen. Like før klokken 17 ble en person pågrepet for ugjerningen. – Etterforskningen har avdekket hvem dette er. Vedkommende er pågrepet og siktet for skadeverk på minnesmerket. Siktede sitter nå i arresten. Det pågår en videre etterforskning for å undersøke om det er flere som har vært involvert i dette, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB. Like før klokken 18 ble ytterligere en mann pågrepet. Begge de siktede er i 20-årene, og begge er bosatt i Tønsberg. – Det er en relasjon mellom dem, men mer ønsker vi ikke å si nå. Det pågår en etterforskning, sier Kråkenes. Vasket bort Det var forbipasserende på vei til jobb som oppdaget hakekorset og meldte fra til kommunen. Tønsberg kommune opplyste litt over klokken 7 mandag morgen at de hadde fått vasket bort det meste, og at alt ville være borte til markeringen. Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at hun mener at hærverket er ille. – Det er helt forferdelig. Det er vanskelig å la være å tenke at dette er noen som har et politisk motiv, og som på en eller måte er fristet av dette tankegodset, sier hun. – Er det bare pøbelstreker, er det ekstremt ufølsomt å gjøre det på en dag som i dag, som bidrar til å gjøre det enda vondere for alle de som har opplevd 22. juli, fortsetter Solberg. – Noe som svikter Ap-leder Jonas Gahr Støre trakk også fram ugjerningen i sin tale på Utøya. – Vi kan ikke ha det sånn. Når dette får fortsette, så er det noe i samfunnet vårt som svikter. Har vi virkelig klart å leve opp til de målene Jens (Stoltenberg red.anm.) sa om mer åpenhet og mer demokrati, spurte Støre fra talerstolen. (©NTB)