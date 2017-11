To menn pågrepet i væpnet politiaksjon i Bergen

To menn er pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bergen, etter at de skal ha avfyrt skudd gjennom et kikkhull i en dør, og utsatt en mann for vold.

- Det skal ha blitt fyrt av et skudd med gassvåpen gjennom et kikkhull i en inngangsdør. Det er ingen som er skadd, men episoden er alvorlig nok. Dersom noen hadde stått på innsiden, kunne våpenet ha påført til dels alvorlige skader, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i politiet til NRK.

Politiet fikk et nødanrop fra en mann i 30-årene like før klokken 13, ifølge Bergensavisen. Mannen sa at han hadde blitt ranet og skutt på av to andre menn.

- Han hadde vært på en adresse ved Sandvikstorget. De skal ha tatt kvelertak på ham og kommet med trusler, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i politiet.

- De to personene er tatt med til arresten. De er kjenninger av politiet, sier Halleraker. Begge de pågrepne mennene er i 30–40 årene.

- De er siktet for kroppskrenkelse. Vi mener det er grunnlag for både gjentakelsesfare og bevisforspillelsesfare, sier Ingrid Postvoll, jourhavende jurist i Vest politidistrikt.

(©NTB)

Mest sett siste uken