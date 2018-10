To menn ranet i Bergen natt til søndag

To menn ble ranet i Bergen sentrum natt til søndag. Den ene ble tatt kvelertak på og slått.

Den første av de to mennene ringte inn til politiet like etter klokken 1.30 og fortalte at han var blitt utsatt for et ran, skriver Bergens Tidende. Mannen er i 50-årene.

– Han skal ha blitt slått, tatt kvelertak på og frastjålet en klokke. Vitner skal avhøres, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til avisen.

Om lag en time senere ringte en mann i 20-årene og fortalte at han var blitt holdt fast av tre personer og fratatt smykker.

Begge hendelsene skjedde nær hverandre i Strandgaten-området. Politiet utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom ranene.

