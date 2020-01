To menn ranet på Lørenskog torsdag kveld

To menn ble fraranet et kontantbeløp under en bilhandel som ikke gikk etter planen på Lørenskog torsdag kveld. Bilen til venstre i bildet skulle angivelig selges. Foto: nyhetstips.no / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To menn ble fraranet et kontantbeløp under en bilhandel som ikke gikk etter planen på Lørenskog torsdag kveld.

Politiet jakter på tre mistenkte unge menn i saken. En av de to fornærmede i saken ble truet med kniv under hendelsen, som politiet fikk melding om klokken 19. Ingen kom til skade, men ranerne skal ha stukket av med et femsifret beløp. – Det kan se ut som det var avtalt en bilhandel, men vi er ikke sikre. Det hele fremstår noe ullent og vi må sjekke opp historien vi er blitt fortalt, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB. Stjålet Leaf Han sier politiet er godt kjent med de fornærmede i saken fra før. Han forteller at det viser seg at bilen som skulle selges, var meldt stjålet i Oslo for en måneds tid siden. – Bilen, en Nissan Leaf, var bare trekvart år gammel og derfor hadde de fornærmede i saken med seg mange penger, sier Marstad. Han sier politiet ikke utelukker at hendelsen er gjengrelatert. – Det er en av de tingene vi undersøker nå. Vi er ikke helt på bar bakke i søket etter de tre mistenkte og har fått noen navn, sier Marstad. Stakk til fots Ranet skjedde i Solheimsveien på Lørenskog, i nærheten av Peppes Pizza. De tre mistenkte stakk fra stedet til fots etter ranet. Politioverbetjent Knut Hammer, som er innsatsleder på stedet, sier til Romerikes Blad at han ikke kan kommentere hvor mye penger ransmennene fikk med seg, men han sier det dreier seg om et betydelig beløp. De tre mennene politiet leter etter, er rundt 20 år gamle. En av dem hadde en parajumperjakke, den andre grå bukse og grå genser, mens nummer tre hadde på seg en sort genser. (©NTB)