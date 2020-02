To menn ranet ved Etterstad videregående skole

To menn ble søndag kveld dratt inn i en bil og ranet ved Etterstad videregående skole i Oslo. Tre mistenkte stakk fra stedet.

– De to mennene ble dratt inn i bilen og ranet, truet med kniv og slått og sparket. Etter hvert kom de seg ut og fikk varslet politiet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Mennene blir ivaretatt av ambulanse. De fremstår ikke alvorlig skadd, opplyser operasjonslederen.

De tre mistenkte gjerningspersonene stakk fra stedet i en bil. Politiet søker etter dem i området.

Gjerningspersonene fikk med seg en mobil og forsøkte å få tak i andre gjenstander. Operasjonsleder Engeseth sier at det per nå ser ut til at de to mennene som ble ranet, var tilfeldige ofre.

