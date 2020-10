To menn siktet etter utforkjøring i Vest-Telemark

To menn i 20-årene som var i bilen som kjørte av veien i Tokke i Telemark, er siktet for uaktsomt drap etter at en 20-åring mistet livet.

Ifølge Varden er de to mennene på 22 og 24 er pågrepet. De to har forklart at de ikke husker hvem av dem som kjørte bilen, skriver avisa. Ulykke skjedde i Bandakslivegen, og politiet meldte om den ved 3.15-tiden natt til lørdag. Politiet utelukker ikke at det kan ha vært rus inne i bildet og har tatt utvidede blodprøver, skriver Telemarksavisa. (©NTB)