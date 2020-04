To menn siktet for drapsforsøk på 19-åring på Jæren

Politiet har siktet to menn for drapsforsøk etter at en 19-åring ble knivstukket på Vigrestad i Hå i Rogaland søndag kveld.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 19.23. Politiet tar sikte på å fremstille de to siktede, en mann i 20-årene og en mann i 30-årene, for varetektsfengsling i Jæren tingrett tirsdag. Planen er å avhøre de to mennene i løpet av dagen mandag. Både det 19-år gamle offeret og de to siktede er utenlandske statsborgere, opplyser politiet. – Siktelsen utvides til også å gjelde besittelse av narkotika og ulovlig oppbevaring av våpen, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt. Den 19 år gamle mannen er behandlet for stikkskader i overkroppen. – Han er avhørt og skal også avhøres ytterligere. Vi jobber nå for å få en oversikt over hendelsesforløpet, sier Kleppa. (©NTB)

