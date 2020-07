To menn siktet for voldtekt i Porsgrunn

To menn i 20-årene er siktet for å ha voldtatt en kvinne i Porsgrunn natt til søndag. Mennene, som begge nekter straffskyld, ble tirsdag varetektsfengslet.

De siktede mennene på 25 og 29 år har erkjent å ha hatt seksuell omgang med kvinnen, men begge hevder at det var frivillig fra kvinnens side. Mennene ble i Nedre Telemark tingrett tirsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, melder Telemarksavisa og NRK.

Voldtektene ble politianmeldt søndag formiddag, og senere samme dag ble de to mennene pågrepet. Den anmeldte voldtekten skal ifølge TA ha skjedd i et leilighetsbygg i Porsgrunn.

Kvinnen har forklart at hun ikke husker noe etter at hun tok seg en drink på et utested i Storgata i byen. Hun ble med de to mennene hjem til den enes leilighet, der hun har forklart at hun ble voldtatt. Kvinnen hevder hun ble dopet ned og ikke var i stand til å motsette seg den første voldtekten, og at det ble brukt fysisk makt ved den andre.

