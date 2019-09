To menn skadd i trafikkulykke på Sunnmøre

To menn er skadd og luftambulanse er rekvirert til stedet etter at en bil krasjet i en fjellvegg på Sunnmøre i Møre og Romsdal sent torsdag kveld.

Politiet ble varslet om ulykken et kvarter før midnatt til fredag. – Det var tre personer i bilen. Alle har kommet seg ut. En person klager over smerter i rykken, mens det er uavklart for en annen. Den tredje personen er oppegående, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB. De tre involverte er menn. Det er 80-sone på stedet. Bilen står opp mot fjellveggen. (©NTB)