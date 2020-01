To menn tiltalt for drapsforsøk med hagle

To menn møter tirsdag i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk for å ha skutt en mann med hagle. En av dem er også tiltalt for planer om frihetsberøvelse.

De to mennene, som er i 20- og 30-årene, hadde, ifølge tiltalen, med seg flere våpen og/eller kniv da de oppsøkte den fornærmede mannen på hans bopel. De avfyrte skudd med minst to ulike våpen, og den fornærmede ble truffet i bekkenet med hagle, ifølge tiltalen. Mannen i 20-årene er dessuten tiltalt sammen med to andre personer for å ha planlagt å frihetsberøve en mann. Mannen skulle fraktes til en leilighet, hvor han skulle sperres inne og utsettes for grov vold og grove trusler, ifølge tiltalen. Denne mannen var fornærmet i en annen straffesak hvor han hadde blitt bortført. Mannen i 20-årene er også tiltalt for å ha holdt skjult en kvinne som skal ha vært med på denne bortføringen. I tillegg er en annen mann tiltalt for å ha truet den bortførte mannen ved å overlevere en lapp til ham der det sto "'du vet hva som skjer neste gang du går til politiet», eller lignende. Til sammen er fire menn tiltalt. Det er satt av seks uker til saken, som starter 21. januar. (©NTB)

