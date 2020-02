To menn varetektsfengslet i én uke etter Ranheim-dødsfall

De to mennene som er siktet i saken hvor en 19 år gammel mann ble funnet død på Ranheim, ble torsdag varetektsfengslet i én uke av Sør-Trøndelag tingrett.

Mennene, som er henholdsvis i 50- og 60-årsalderen, er varetektsfengslet i én uke med isolasjon, brev- og besøksforbud, samt medieforbud, skriver Adresseavisen.

En 19 år gammel mann ble tirsdag funnet død i et hus på Ranheim i Trondheim. Det var de to mennene som selv varslet politiet.

De er nå siktet for å ha etterlatt en annen i hjelpeløs tilstand, samt for voldtekt. Politiet mener at det er sannsynlig at en eller begge de siktede har voldtatt den avdøde mannen, skriver TV 2.

– Klienten min erkjenner å ha hatt et seksuelt forhold til avdøde, men dette er jo helt frivillig, sier den ene mannens forsvarer, Christian Wiig, til kanalen.

Politiet tror at dødsfallet trolig skyldes narkotika, men understreker at det foreløpig er for tidlig å konkludere.

Begge mennene nekter straffskyld.

(©NTB)