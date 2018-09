To mennesker omkom etter at båt kantret

To mennesker er bekreftet omkommet etter en ulykke på sjøen ved Lyngdal fredag morgen.

To tyske statsborgere omkom i ulykken der en båt kantret fredag morgen. Det skriver politiet på Twitter.

- Sjøulykken i dag tidlig ved Torsholmane krevde to menneskeliv, en person slapp unna fysisk uskadd. To personer ble flydd til Haukeland sykehus i Bergen, men livet stod ikke til å redde. Alle 3 involverte var tyske statsborgere og de pårørende er informert, skriver politiet.

De skriver videre at saken etterforskes av det lokale lensmannskontoret.

#Lyngdal. Sjøulykken i dag tidlig ved Torsholmane krevde to menneskeliv, en person slapp unna fysisk uskadd. To personer ble flydd til Haukeland sykehus i Bergen, men livet stod ikke til å redde. Alle 3 involverte var tyske statsborgere og de pårørende er informert. — Politiet i Agder (@politiagder) 28. september 2018

Det ble tidligere fredag meldt at det var kritisk for to etter at tre menn havnet i sjøen etter at en båt kantret i Korshavn i Lyngdal. Ulykken skal sannsynligvis ha skjedd mellom klokken 8.15 og 8.30 fredag morgen.

De tre mennene var turister fra Tyskland, og hadde leid båten gjennom et feriested. Det ble satt i gang en større redningsaksjon og de tre mennene ble reddet opp fra sjøen litt over ti fredag.

Mest sett siste uken