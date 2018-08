To migranter anholdt ved grensen mellom Norge og Russland

To nigerianske migranter som var på vei til norskegrensen fra Russland, har blitt anholdt av russiske grensevakter, melder nettstedet Barents Observer.

Ifølge Barents Observer vil de to nigerianerne bli tiltalt av russiske myndigheter for ulovlig å ha prøvd å krysse grensen mellom Norge og Russland. Tiltalen innebærer at de to kan risikere opptil seks års fengsel. Saken ble først omtalt i den russiske avisen Severpost.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor de to migrantene ble anholdt, utover at det fant sted på grensen mellom Norge og Russland. Grensen er 196 kilometer lang, og terrenget er preget av fjell og elver. Ifølge Barents Observer har antallet forsøk på å ta seg over grensen økt de siste ukene. I begynnelsen av august ble to indiske statsborgere anholdt, og noe før det ble to grupper med nigerianere anholdt.

I løpet av fjoråret ble det investert store summer i å forsterke overvåkingen ved grensen – både fra russisk og norsk side.

Grensekommissær Roger Jakobsen forteller til Barents Observer at han ikke var kjent med den ferske anholdelsen av de to nigerianerne, men at han er fornøyd med dialogen og samarbeidet med russiske myndigheter.

