To nye koronatilfeller i Moss

Torsdag morgen var det meldt om 128 koronasmittede personer i Moss. Dermed har tallet i byen, som har hatt et nytt utbrudd den siste tiden, økt med to.

Det kommer fram i oversikten fra Moss kommune.

Med de to nye tilfelle er det 26 smittede i det nye lokale utbruddet. Under en pressekonferanse opplyste kommunen at de fortsatt venter på svar på 190 prøver tatt i løpet av to døgn. Det er ikke kjent om de to nye tilfelle er blant disse prøvene.

