To nye mutanttilfeller påvist i Halden

Det er påvist to nye tilfeller av den britiske koronavarianten i forbindelse med utbruddet i Halden ishall.

– Nye analysesvar fra FHI bekrefter i dag at ytterligere to personer som har vært smittet i Comet-utbruddet, har hatt det engelske muterte koronaviruset. Alle de tre personene Halden kommune nå har fått bekreftede analysesvar på, er personer fra Comet Bredde. De ble tidlig bekreftet smittet etter besøk i Halden ishall, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i en pressemelding søndag.

De to siste som er bekreftet med mutert virus, er en voksen og et barn. For en uke siden ble det bekreftet ett tilfelle av mutert virus hos en voksen person. Alle de tre er fra ulike aldersbestemte lag i hockeyklubben Comet.

Det er også i Fredrikstad bekreftet at en person i Comet Elite har hatt den britiske varianten.

– Med bekreftede tilfeller av mutert virus både i Comet Bredde og Comet Elite tyder nå alt på at hele utbruddet rundt Halden ishall er den engelske varianten av koronaviruset. Det er som forventet, sier kommuneoverlegen.

Totalt 105 personer fra Halden er til nå smittet som følge av utbruddet i Halden ishall. Blant disse er 37 barn under 16 år. I tillegg kommer flere smittetilfeller i Sarpsborg og Fredrikstad der flere av elitespillerne bor.

(©NTB)

