To nye smittetilfeller på Hitra

På julaften melder Hitra kommune at det er registrert to nye koronasmittede i kommunen, etter at det dagen før ble registrert elleve nye tilfeller.

Også de to siste påvisningene er knyttet til nærkontakter av personer som tidligere har fått påvist smitte. Kommunen har mottatt svar fra 22. desember og delvis fra 23. desember, men venter ikke tilbakemelding på ytterligere prøver før 25. desember, opplyser kommunen. Det totale antallet smittede siden forrige torsdag er dermed kommet opp i 32 personer. Kommunen har også gjennomført hurtigtesting av både beboere og ansatte ved Hitra Sykehjem. Alle hurtigtestene har gitt negativt resultat. Det følges opp med vanlig koronatest for å bekrefte resultatet fra hurtigtestene. Beboere og ansatte på sykehjemmet ble satt i karantene etter at en ansatt testet positivt tirsdag.

